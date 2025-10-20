Каллас: ЕС не хватает порядка 300 тыс. снарядов для обязательств перед Киевом

Европейскому союзу не хватает порядка 300 тыс. снарядов для выполнения обязательств перед Украиной по предоставлению 2 млн боеприпасов в 2025 году. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге.

"По снарядной инициативе поставки 2 млн боеприпасов: нам не хватает около 300 тыс. снарядов. Государства ЕС должны принять меры", - отметила она.

Каллас уточнила, что у ЕС есть "1 млн снарядов по чешской инициативе" и несколько обязательств государств ЕС. "Нам нужны или какие-то перераспределения средств, или другие действия", - добавила она.

Глава евродипломатии также в очередной раз заверила, что ЕС нацелен работать с оборонной промышленностью Украины, "с их фабриками по производству беспилотников и средств по борьбе с ними".