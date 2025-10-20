Ушел из жизни лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко

Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко (Diezel) скончался в возрасте 55 лет. Об этом информировало издание "Общественное. Новости".

Причины смерти музыканта не называются.

До 2023 года Green Grey выпускала песни на русском языке. В 2021 году вокруг коллектива разразился скандал из-за того, что офис Владимира Зеленского запретил Green Gray выступать на концерте по случаю Дня независимости Украины с композициями на русском. Тогда Яценко отмечал, что на Украине намеренно уничтожают русский язык.

Яценко основал группу Green Grey в 1993 году. Коллективу первому на Украине удалось получить награду MTV Europe Music Awards - в 2006 году. Еще одну награду они взяли в 2009 году. В начале месяца рок-группа анонсировала тур по стране.