Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Президент США Дональд Трамп отметил, что не верит в победу Украины в нынешнем военном противостоянии.

"Они в теории все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но теоретически они все еще могут", - сказал он при общении с журналистами в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Американского лидера попросили прокомментировать свои недавние утверждения о потенциально возможном возвращении Украины к ее прежним границам. "Я никогда не говорил, что они победят. Я говорил, что они могут победить в теории", - указал он. "Произойти может все. Знаете, война - очень странная штука. Происходит много хорошего и много плохого", - добавил президент США.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что украинский конфликт будет в конечном счете урегулирован. Трамп при этом заявил, что за счет его усилий удалось прекратить уже восемь военных конфликтов в различных регионах мира. "Неплохо. Мне остается еще один. Россия - Украина. И, полагаю, мы этого добьемся", - заключил глава вашингтонской администрации.