Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета Путина
20 октября 2025 / 19:52
20 октября 2025 / 19:32
17 октября 2025 / 19:59
Политика
Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета Путина
20 октября 2025 / 21:42
Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета Путина
© Гавриил Григоров/ ТАСС

МИД Болгарии заявил о готовности в случае необходимости предоставить воздушный коридор для самолета президента России Владимира Путина на пути в Венгрию для встречи с президентом США Дональдом Трампом. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Георг Георгиев.

"Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично обеспечить все условия для достижения поставленной задачи", - сказал он, отвечая на вопросы Болгарского национального радио в Люксембурге. На вопрос - предоставит ли Болгария воздушный коридор - Георгиев поинтересовался: "Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?"

В минувший четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они договорились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщил, что стороны "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в столице Венгрии. 

