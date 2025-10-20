Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 октября 2025 / 23:16
КОТИРОВКИ
USD
20/10
80.9834
EUR
20/10
94.5835
Новости часа
Трамп предупредил, что многие заплатят "большую цену" при отсутствии сделки по Украине Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета Путина
Москва
20 октября 2025 / 23:16
Котировки
USD
20/10
80.9834
0.0000
EUR
20/10
94.5835
0.0000
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
20 октября 2025 / 19:32
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Трамп предупредил, что многие заплатят "большую цену" при отсутствии сделки по Украине
20 октября 2025 / 21:59
Трамп предупредил, что многие заплатят "большую цену" при отсутствии сделки по Украине
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп предупредил, что, если не получится заключить сделку по Украине, то многие заплатят "большую цену". Об этом американский лидер заявил при общении с журналистами в начале его встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

Трампу задали вопрос, планирует ли он поддержать инициативу ряда членов Конгресса, призывающих внести Россию в американский список стран - спонсоров терроризма. У президента США также поинтересовались, почему бы ему не наделить Украину возможностями, фактически позволяющими нанести поражение РФ.

"Это сложнее, чем вы излагаете. Просто звучит легко", - ответил Трамп. "Мы находимся в процессе, стараемся заключить сделку. Если мы заключим сделку, то замечательно. Если мы не заключим сделку, то много народу заплатит большую цену", - указал он. 

Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
21:59
Трамп предупредил, что многие заплатят "большую цену" при отсутствии сделки по Украине
21:42
Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета Путина
21:18
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
20:59
Ушел из жизни лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко
20:40
Каллас: ЕС не хватает порядка 300 тыс. снарядов для обязательств перед Киевом
20:17
Цена золота на Comex демонстрировала рост более чем на 3%
19:58
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
19:39
Лавров поговорил по телефону с Рубио
19:20
Сийярто: отказ от нефти и газа из России подорвет энергобезопасность Венгрии
18:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 575 военных
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения