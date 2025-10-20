Президент США Дональд Трамп предупредил, что, если не получится заключить сделку по Украине, то многие заплатят "большую цену". Об этом американский лидер заявил при общении с журналистами в начале его встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

Трампу задали вопрос, планирует ли он поддержать инициативу ряда членов Конгресса, призывающих внести Россию в американский список стран - спонсоров терроризма. У президента США также поинтересовались, почему бы ему не наделить Украину возможностями, фактически позволяющими нанести поражение РФ.

"Это сложнее, чем вы излагаете. Просто звучит легко", - ответил Трамп. "Мы находимся в процессе, стараемся заключить сделку. Если мы заключим сделку, то замечательно. Если мы не заключим сделку, то много народу заплатит большую цену", - указал он.