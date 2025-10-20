Выбор Японии: Маргарет Тэтчер или Лиз Трасс?

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

В среду в Японии произойдет поистине историческое событие. Правительство страны, где еще сильны гендерные предрассудки, впервые в истории возглавит женщина – 64-летняя Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана на пост председателя Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ). В результате весьма сложных политических маневров ей удалось заключить коалиционное соглашение с оппозиционной Партией обновления Японии, что позволит получить простое большинство голосов при голосовании за кандидатуру премьера. Этого достаточно для того, чтобы возглавить правительство, однако легким ее премьерство явно не будет.

Проблемы у Такаити начались сразу после избрания на пост председателя ЛДПЯ, когда из коалиции с либерал-демократами после 26 лет сотрудничества неожиданно вышла партия «Комэйто». Руководство партии видимо решило, что новое руководство консерваторов не в состоянии преодолеть затяжной кризис доверия избирателей, вызванный скандалом с использованием партийных фондов. Тень его падала и на «Комэйто», что привело к потере немалого числа мест в ходе выборов в японский парламент в прошлом и нынешнем годах.

В одиночку ЛДПЯ, переживающая серьезный кризис, была не в состоянии провести свою кандидатуру премьера и сформировать правительство, и консерваторы приступили к активному поиску новых союзников из числа оппозиционных партий. В конечном итоге выбор пал на «обновленцев», однако этот альянс не выглядит прочным.

Во-первых, Партия обновления – сравнительно новая и потому не очень стабильная политическая структура. В ее 10-летней истории уже достаточно внутренних конфликтов и расколов. Испытание властью явно не добавит ей стабильности.

Во-вторых, ее костяк составляют региональные политики – выходцы из второго по значению экономического региона Японии Кинки-Кансай с центром в Осака. Опытом управления в масштабах страны они не обладают. Соответственно, ее роль в парламентской политике новой коалиции пока не ясна, и это вызывает настороженность в ЛДПЯ.

В-третьих, и «обновленцы» не питают особого доверия к партнерам по коалиции. Они помнят негативный опыт 2024 года, когда ЛДПЯ отложила обещанную реформу системы выплат и компенсаций законодателям несмотря на письменное соглашение. Это привело к кризису в руководстве Партии обновления.

В-четвертых, ЛДПЯ и Партия обновления имеют сходную консервативно-националистическую идеологию, что является скорее минусом при сотрудничестве в регионах, где обеим партиям придется согласовывать кандидатов на примерно одном и том же электоральном поле. Это явный элемент конкуренции.

В-пятых, на переговорах по созданию коалиции «обновленцы» потребовали от ЛДПЯ выполнения 12 требований, среди которых такие сложные вопросы, как сокращение числа депутатов в парламенте на 10 %, отмена налога на продажи продуктов питания и запрет политических корпоративных пожертвований. Кроме того, Партия обновления потребовала сделать свою электоральную базу – город Осака – второй столицей Японии под предлогом децентрализации власти на случай т.н. непредвиденных ситуаций, под которыми в Японии понимают крупные стихийные бедствия и резкое обострение военно-политической ситуации на Дальнем Востоке.

Под угрозой политического краха ЛДПЯ вынуждена была согласиться, что и стало основой для заключения коалиционного соглашения. Однако имплементация этих договоренностей, несомненно, станет камнем преткновения в политическом сотрудничестве.

Кроме того, уже очевидны расхождения в вопросах денежно-кредитной политики, поскольку Такаити, сторонник либеральных взглядов в экономике, готовится к масштабному выпуску облигаций для покрытия дефицита госбюджета, тогда как Партия обновления делает упор на финансовую дисциплину и сохранение независимости Банка Японии. Эти проблемы могут вызвать клинч внутри коалиции при проведении госбюджета, который должен быть утвержден уже в декабре.

Ну и последнее. В любом случае Такаити будет возглавлять правительство парламентского меньшинства, поскольку новой коалиции все же не хватает нескольких мандатов для большинства в законодательном органе страны. Стало быть, процесс обсуждения и принятия законов будет сопряжен с отчаянными дебатами с оппозицией, и необходимостью уступок и компромиссов, что уже продемонстрировал уходящий в отставку кабинет Сигэру Исиба. Между тем экономическая и социальная ситуация такова, что стране не помешала бы толика авторитаризма. Заявку на это Такаити уже сделала – достоянием публики стало ее преклонение перед «железной леди» - Маргарет Тэтчер.

Однако она вполне может повторить судьбу другой женщины премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая правила страной всего полтора месяца.