ФРГ: служить в Бундесвер по лотерейному билету

Павел Александров, международный обозреватель

В Германии недавняя тройственная правящая коалиция (СДПГ, «Зеленые» и СвДП) под руководством теперь уже экс-канцлера Олафа Шольца досрочно развалилась, как известно, из-за постоянного раздрая в кабинете министров. Теперь уже аналогичная проблема во весь рост встала и перед правительством нынешнего канцлера Фридриха Мерца, возглавившего коалицию ХДС/ХCC с СДПГ. Камнем преткновения оказался проект обновленного закона о призыве на военную службу в ФРГ. Поскольку с 2011 года в Германии был отменен обязательный призыв в армию, а по мнению немецких русофобов «угроза нападения России на Германию постоянно возрастает», министр обороны Борис Писториус модернизировал действующие положения закона о призыве в Бундесвер с тем, чтобы привлечь на службу максимальное число добровольцев.

Первоначально в августе кабинет министров проект Писториуса одобрил, однако депутаты Бундестага из блока ХДС/ХСС выразили свое несогласие и внесли собственные изменения, которые, в свою очередь, не понравились социал-демократу Писториусу. Его возражения, в первую очередь, вызвало их предложение организовывать лотерею среди кандидатов на военную службу. В результате вроде бы уже согласованный в правительстве вариант обновленного закона был отозван, а все дальнейшие споры между социал-демократами и ХДС/ХСС с минувшего четверга переместились в стены Бундестага.

Впрочем, в проекте осталось положение о том, что «ввиду угрозы со стороны агрессивной России» необходимо увеличить размеры Бундесвера с нынешних 183 тысяч военнослужащих на действительной службе и 50 тысяч резервистов до 260 тысяч и 200 тысяч резервистов. Согласно варианту Писториуса, предполагалось, что с 1-го января 2026 года достигшие 18 лет юноши начнут получать письма с QR-кодом, с помощью которого они должны будут в режиме онлайн заполнить опросный лист с ответами на вопрос о готовности добровольно служить в Бундесвере, а также с указанием своего точного возраста, уровня образования, веса и роста. Таким образом, ставка делалась на добровольность призыва.

Однако эксперты ХДС/ХСС, вполне логично предполагая, что добровольцев будет недостаточно, стали настаивать на том, чтобы в случае недобора желающих становиться под ружье проводилась… лотерея среди подходящих по возрасту и здоровью молодых немцев, но кого военная служба под знаменами канцлера Мерца не прельщает. Причем, по мнению этих экспертов, тех, кого жребий решит зачислить в ряды Бундесвера, в случае их отказа от службы следует призывать насильно. Именно против этой лотереи и высказался министр обороны Борис Писториус, чем навлек на себя гнев депутатов из ХДС/ХСС.

Так, эксперт ХДС по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что за 30 лет работы в федеральном парламенте он «ни разу не был свидетелем того, как член кабинета министров прямо торпедирует прохождение важного законопроекта», а глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан напомнил главе оборонного ведомства ФРГ, что «законы в Германии обсуждает и принимает парламент, а не министры». Критика по поводу раздрая в правящей коалиции прозвучала и со стороны социал-демократов. Так, лидер молодежной их организации Juso Филипп Тюрмер назвал происходящее «политической аварией», которая «и без того усиливает распространенную среди молодежи неуверенность».

Между тем, лидер ХСС из Баварии Маркус Зёдер сделал попытку хоть как-то утихомирить противоборствующих партнеров по коалиционному правительству, отметив, что «начинать можно с принципа добровольности, а потом, если потребуется, вносить элементы принуждения». Председатель СДПГ и вице-канцлер Ларс Клингбайль также попытался снять напряжение внутри коалиции, заявив, что «вполне нормально, когда идет дискуссия по существу вопроса, но главное то, что наше правительство сохраняет стабильность».

С такой оценкой абсолютно не согласны в оппозиционных партиях ФРГ. Например, глава фракции «зеленых» в Бундестаге Бритта Хассельманн назвала неспособность правящей коалиции достигнуть компромисса по новому закону о призыве в Бундесвер «явным проявлением непрофессионализма в политике». Идею же ХДС о призыве на военную службу с помощью лотереи она прокомментировала словами: «Бундесвер – не ларек для продажи лотерейных билетов, а служба в армии – не лотерея». Ну, а по мнению председателя Левой партии Яна ван Акена, правительство ФРГ демонстрирует сейчас «жутковатое театральное представление».

Судя по всему, стартовавшие в четверг в Бундестаге «лотерейные» дебаты продолжатся и в ближайшие недели, ведь согласия между партнерами по правящей в Германии коалиции пока не предвидится, а новый закон о призыве, как продолжает обещать министр обороны Писториус, должен быть принят в Бундестаге еще до Нового года. Быть может, и голосовать за него депутатам предложат в рамках какой-нибудь оригинальной парламентской лотереи.