21 октября 2025 / 12:59
Саркози поместили в тюрьму Санте в Париже Нарышкин отметил, что Запад использует террористов для дестабилизации в мире
20 октября 2025 / 19:52
20 октября 2025 / 19:32
17 октября 2025 / 19:59
Число случаев отравления в Улан-Удэ увеличилось до 121
21 октября 2025 / 10:21
Число случаев отравления в Улан-Удэ увеличилось до 121
© Игорь Кириллов/ ТАСС

Число отравившихся продукцией в магазинах "Николаевский" в Улан-Удэ увеличилось с 89 до 121. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщает ТАСС.

"Зарегистрирован 121 случай, в том числе 66 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализированы 67 человек, из них 40 детей.

