Общество
Число случаев отравления в Улан-Удэ увеличилось до 121
21 октября 2025 / 10:21
© Игорь Кириллов/ ТАСС
Число отравившихся продукцией в магазинах "Николаевский" в Улан-Удэ увеличилось с 89 до 121. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщает ТАСС.
"Зарегистрирован 121 случай, в том числе 66 детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что госпитализированы 67 человек, из них 40 детей.