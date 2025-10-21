Число случаев отравления в Улан-Удэ увеличилось до 121

Число отравившихся продукцией в магазинах "Николаевский" в Улан-Удэ увеличилось с 89 до 121. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщает ТАСС.

"Зарегистрирован 121 случай, в том числе 66 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализированы 67 человек, из них 40 детей.