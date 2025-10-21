Нарышкин отметил, что Запад использует террористов для дестабилизации в мире

Разведслужбы США и Великобритании используют террористические группировки с целью дестабилизации в ключевых регионах планеты. На это обратил внимание директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Текст приводится на сайте СВР РФ.

"Разведслужбы США и Великобритании, уже практически открыто, задействуют тергруппировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния", - подчеркнул Нарышкин.

По его словам, США и их союзники продолжают целенаправленно размывать понятие международного терроризма, применяя двойные стандарты к оценке внутренних конфликтов в других странах. "Одним из примеров являются попытки Белого дома добиться исключения группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) из списка террористических организаций", - отметил глава российской спецслужбы.

"В угоду стремлению США использовать новый сирийский режим для ослабления региональных позиций Китая и Ирана игнорируются не только кровавый "послужной список" ХТШ, но и нынешние связи организации с боевиками", - указал он.

Нарышкин акцентировал, что провоцируемая Западом путаница в квалификации терроризма развязывает Вашингтону и его союзникам руки в вопросах широкого внедрения террористических методов во внешнеполитический арсенал. "Главные цели -дестабилизировать ситуацию в Иране, России и Центральной Азии, а также помешать транспортным проектам Китая, ориентированным на торговлю с Европой", - заключил он.