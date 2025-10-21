Саркози поместили в тюрьму Санте в Париже

Экс-президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, помещен в тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, сообщает ТАСС.

Автомобиль, в котором находился Саркози, въехал на территорию тюрьмы. Бывшего французского лидера сопровождали его адвокаты. Как сообщалось ранее, экс-президента поместят в одиночную камеру площадью 11 кв. м. Окно в ней открываться не будет. В камере будет небольшой телевизор, использование мобильного телефона запрещено.

Демонстранты, собравшиеся у дома Саркози перед его отбытием в тюрьму, проводили его аплодисментами. В акции участвовали сотни человек. Они пели гимн Франции - "Марсельезу" и скандировали лозунги "Справедливость!" и "Саркози - наш президент!".

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен намерен посетить тюрьму Санте, чтобы лично убедиться в должном соблюдении условий содержания Саркози в этом учреждении.

Тюрьма Санте - единственное пенитенциарное учреждение, действующее в пределах Парижа. Построенная в 1867 году по проекту архитектора Эмиля Водремера, она расположена в 14-м округе французской столицы.