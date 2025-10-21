Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Японские СМИ сообщают, что председатель Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Санаэ Такаити, которая была сегодня избрана японским парламентом на пост премьер-министра, провела первые назначения в новом кабинете министров.

Так, она назначила четырех своих конкурентов по партийной линии на ключевые посты в правительстве. Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Тосимицу Мотэги был назначен министром иностранных дел. Бывший генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси стал министром внутренних дел и коммуникаций.

Обращает на себя внимание назначение бывшего министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми главой оборонного ведомства. 44-летний потомственный политик две недели назад проиграл Такаити во втором туре выборов председателя ЛДПЯ, который почти автоматически становится премьер-министром страны. Однако его нынешнее назначение однозначно свидетельствует, что он рассматривается руководством партии как наиболее вероятный преемник нынешнего премьер-министра. Он уже занимал посты министра окружающей среды, а также министра сельского хозяйства. Новое назначение показывает, что обкатка «наследного принца» входит в заключительную стадию.

Интерес наблюдателей вызвало также назначение Сацуки Катаяма, главной союзницы Такаити в борьбе за лидерство в ЛДПЯ, министром финансов в новом кабинете министров. Такаити как сторонница активного налогового стимулирования, поддержала повышение порога минимального подоходного налога. Она также согласилась с требованием нового партнёра ЛДПЯ по коалиции, Партии возрождения, начать процесс отмены налога на продажи продуктов питания. Обе эти программы потребуют напряжение государственных финансов, и Катаяма призвана бороться с профессионалами из Министерства финансов Японии, которые делают упор на финансовую дисциплину.

В новом кабинете всего две женщины-министра, однако тандем двух пассионарий Такаити-Катаяма, видимо, будет задавать тон в экономической политике нового кабинета, от успеха которой зависит и судьба нового правительства, и в целом перспективы Японии как увядающей экономической сверхдержавы.

Бывший министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, который вел в последние месяцы тяжелейшие переговоры с администрацией Трампа по вопросу тарифов на японский экспорт в США, назначен министром экономики, торговли и промышленности. Видимо, это – его крест. Ему нести его и дальше.

Наконец, на должность генерального секретаря кабинета министров, занимающего ключевую позицию в управлении правительством, назначен весьма консервативный бывший министр обороны Минору Кихару. По должности он также выступает в качестве официального представителя правительства в контактах со журналистами и больше других министров мелькает в СМИ.

Официально правительство приступит к своим обязанностям уже 21 октября после аудиенции Такаити у императора Японии Нарухито, который формально по конституции утверждает состав кабинета. И за работу – вакуум власти в стране продлился ровно три месяца, с тех пор, как ЛДПЯ под руководством прежнего премьера Японии Сигэру Исиба проиграла выборы в верхнюю палату парламента, и его отставка стала неизбежной. А через неделю в Токио уже ждут президента Трампа. Скучно не будет.