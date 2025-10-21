Рябков заявил, что страны ЕС и НАТО работают на срыв всего

Государства ЕС и НАТО выступают в качестве деструктивных сил на международной арене и работают на срыв всего. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя риски срыва встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Страны ЕС и НАТО работают на срыв всего. Нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение стоящих перед нами задач. Это единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодняшний день это наиболее деструктивная сила на международной арене. Мы к этому готовы, у нас есть понимание, как этому противостоять", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что они договорились встретиться вскоре в столице Венгрии.

17 октября Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште.