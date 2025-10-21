В Москве после нападения скончался оператор и режиссер Сергей Политик

Оператор и режиссер Сергей Политик скончался в больнице после нападения в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК сообщает ТАСС.

Согласно материалам следствия, в вечернее время 18 октября фигурант, находясь у подъезда на улице Сталеваров в городе Москве, в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому мужчине не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, а после скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц, где умер от полученных повреждений.

По данным правоохранительных органов, погибшим оказался 56-летний режиссер и кинооператор Сергей Политик.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранец 1992 года рождения.

Сергей Политик участвовал в создании нескольких десятков российских кинопроектов, в том числе в качестве оператора работал над сериалом "Закрытая школа".