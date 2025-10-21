Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 октября 2025 / 14:31
Москва
21 октября 2025 / 14:31
21 октября 2025 / 13:03
20 октября 2025 / 19:52
20 октября 2025 / 19:32
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
21 октября 2025 / 11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 21 октября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрировал рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 1,53% и торговались на уровне 2 702,85 и 1 046,55 пункта соответственно. Курс юаня рос на 7,95 копейки и находился на отметке в 11,3545 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 698,7 (-1,68%), индекс РТС составлял 1 044,94 пункта (-1,68%). Вместе с тем курс юаня замедлил рост до 11,31 рубля (+3,5 копейки).

