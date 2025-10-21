Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению

Азербайджан отменил ограничения, действовавшие в отношении транзита грузов в Армению через свою территорию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению", - указал азербайджанский лидер.