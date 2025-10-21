Ynet: Вэнс прилетел в Израиль

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Израиль, передает портал Ynet.

Как отмечается, Вэнс посещает Израиль впервые с момента своего назначения на пост вице-президента США.

В понедельник официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила, что визит Вэнса продлиться "несколько дней". По ее данным, у вице-президента намечены переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

19 октября армия Израиля информировала о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте вблизи города Рафах на юге анклава, где обстреляли военных еврейского государства. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные заявили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один пострадал. В ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.