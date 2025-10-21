Пашинян объявил о сокращении срочной службы в Армении

В Армении с начала 2026 года будет сокращен срок обязательной срочной службы в армии. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале.

"С 1 января 2026 года, то есть с зимнего призыва, срок обязательной военной службы будет сокращен с двух до полутора", - указал он.

Некоторое время назад правительство Армении одобрило проект закона, инициированный Минобороны страны, о сокращении срочной службы с 24 месяцев до 18 месяцев. Оппозиция уже охарактеризовала такое действие властей как предвыборный трюк в преддверии предстоящих парламентских выборов с целью получения дополнительных голосов избирателей.