Безопасность
Пашинян объявил о сокращении срочной службы в Армении
21 октября 2025 / 12:45
© Александр Рюмин/ ТАСС
В Армении с начала 2026 года будет сокращен срок обязательной срочной службы в армии. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале.
"С 1 января 2026 года, то есть с зимнего призыва, срок обязательной военной службы будет сокращен с двух до полутора", - указал он.
Некоторое время назад правительство Армении одобрило проект закона, инициированный Минобороны страны, о сокращении срочной службы с 24 месяцев до 18 месяцев. Оппозиция уже охарактеризовала такое действие властей как предвыборный трюк в преддверии предстоящих парламентских выборов с целью получения дополнительных голосов избирателей.