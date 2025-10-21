Американцы высадили десант в Израиле. Пока политический

Юрий Веселов, военный обозреватель

Менее двух недель прошло с 10 октября, когда между Израилем и палестинским Движением исламского сопротивления ХАМАС было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа. И все же израильская армия в этот период провела несколько рейдов в южном городе Рафах, в результате которых погибло 34 человека. Всего же жертвами стали 46 человек в основном женщины, старики и дети. По признанию самих военных, в большинстве случаев убитыми оказались гражданские лица.

В ответ 19 октября в Рафахе неизвестные совершили вооруженное нападение на израильский воинский патруль и убили капитана и солдата. Командование ВС Израиля обвинило руководство ХАМАС в срыве соглашения и в течение двух дней наносило авиационные и артиллерийские удары по Рафаху и южным районам города Газы. Лишь только после вмешательства США нападения были прекращены.

21 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Израиль. Об этом сообщил портал Ynet. Вэнс впервые с момента своего назначения на пост вице-президента США посещает еврейское государство, отмечает портал. 20 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила в ходе брифинга, что визит Вэнса будет длиться "несколько дней". По ее словам, у вице-президента запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

А 20 октября в Израиль прибыли специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа в связи с обострением обстановки в регионе с целью активизации выполнения сторонами взятых обязательств. По состоянию на этот день ХАМАС передал Израилю 20 живых заложников и 12 (по другим данным 16) тел погибших израильтян.

Миссия американских посланников предусматривает подготовку и запуск второго этапа «плана мира» Трампа: завершение обмена телами погибших, начало разоружения палестинских формирований сектора Газа и подготовку сформирования технократического верховного органа власти Газы. На 21 октября намечен приезд в Израиль вице-президента США Джей Ди Вэнса, который передаст премьеру Бинямину Нетаньяху личное послание Трампа.

Стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями в нарушении договоренностей о прекращении огня. Командование палестинской «Бригады Кассама», которая составляет основу формирований военного крыла ХАМАС, категорически отвергает причастность своих боевиков к совершению нападений на израильских военных и заявляет о приверженности выполнения своих обязательств. Руководство Движения располагает десятками документальных данных об израильских нарушениях.

В свою очередь, военно-политическое руководство еврейского государства обвиняет палестинцев в преднамеренном затягивании передачи тел погибших, своевольном выдвижении вооруженных боевиков на территории, оставленные израильской армией после вступления в силу плана Трампа.

Обстановка в секторе Газа остается взрывоопасной также по причине того, что отряды исламских радикалов, формально входящих в военное крыло ХАМАС, развернули травлю палестинцев, в той или иной мере сотрудничавших с оккупационными израильскими службами. В Рафахе и Газе головорезы отловили нескольких мужчин и в присутствии согнанного мирного населения демонстративно расстреляли. Казни были сняты на видео и распространены в Сети.

Руководители ХАМАС прямо заявляют о том, что Движение ни при каких условиях не согласится на разоружение и категорически против введения на территории сектора «внешнего управления» в лице бывшего премьера Британии Тони Блэра или самого Дональда Трампа.

В настоящее время лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя находится в Каире и ведет переговоры с посредниками Египта, Катара и Турции по вопросу запуска второго этапа «плана мира» - самого сложного и противоречивого.

Что касается позиции Израиля, то придерживающиеся жесткого курса по отношению к ХАМАС руководители силовых ведомств, а также влиятельные политики в правительстве и парламенте настаивают на завершении полного разгрома военной инфраструктуры противника после завершения первого этапа соглашения. В свою очередь, большинство палестинского населения сектора Газа, продолжая испытывать на себе израильские удары, скептически относится к американскому плану, полагая, что Израиль продолжит политику ползучей аннексии в Газе и не даст возможности создать независимое палестинское государство.