Санаэ Такаити избрана первой женщиной-премьером в истории Японии

Депутаты нижней палаты парламента Японии избрали председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити 104-м премьер-министром страны. Она стала первой в истории Японии женщиной-премьером.

Такаити получила 237 голосов из 465, что позволило ей победить в первом туре голосования. Ее главный оппонент - лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 149 голосов.

За день до голосования ЛДП, не обладающей большинством в парламенте, удалось заключить альянс с консервативной партией "Общество обновления Японии", что обеспечило Такаити избрание. Теперь в течение дня она сформирует новый кабмин.

Санаэ Такаити является ярко выраженным консерватором и выступает в защиту традиционных ценностей. 64-летняя уроженка западной префектуры Нара - активный сторонник пересмотра 9-й статьи конституции, предусматривающей отказ от создания вооруженных сил и от войны в качестве средства разрешения международных споров. Она выступает резко против политизации паломничества в токийский храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма. Является действующим членом японской националистической организации "Ниппон кайги". Дипломированный специалист в области кибернетической безопасности. Такаити находится под санкциями РФ, примененными в качестве ответа на политику Токио.

В рамках предвыборной кампании Такаити не раз отмечала важность развития японского-американского альянса, а также повышения обороноспособности страны. Она придерживается мнения, что обстановка с безопасностью в регионе вокруг Японии "является самой тяжелой со времен окончания Второй мировой войны".