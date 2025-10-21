Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 октября 2025 / 14:52
КОТИРОВКИ
USD
21/10
81.3582
EUR
21/10
94.3845
Новости часа
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии Санаэ Такаити избрана первой женщиной-премьером в истории Японии
Москва
21 октября 2025 / 14:52
Котировки
USD
21/10
81.3582
0.0000
EUR
21/10
94.3845
0.0000
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
20 октября 2025 / 19:32
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика
Санаэ Такаити избрана первой женщиной-премьером в истории Японии
21 октября 2025 / 12:59
Санаэ Такаити избрана первой женщиной-премьером в истории Японии
© Yuichi Yamazaki - Pool/ Getty Images/ТАСС

Депутаты нижней палаты парламента Японии избрали председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити 104-м премьер-министром страны. Она стала первой в истории Японии женщиной-премьером.

Такаити получила 237 голосов из 465, что позволило ей победить в первом туре голосования. Ее главный оппонент - лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 149 голосов.

За день до голосования ЛДП, не обладающей большинством в парламенте, удалось заключить альянс с консервативной партией "Общество обновления Японии", что обеспечило Такаити избрание. Теперь в течение дня она сформирует новый кабмин. 

Санаэ Такаити является ярко выраженным консерватором и выступает в защиту традиционных ценностей. 64-летняя уроженка западной префектуры Нара - активный сторонник пересмотра 9-й статьи конституции, предусматривающей отказ от создания вооруженных сил и от войны в качестве средства разрешения международных споров. Она выступает резко против политизации паломничества в токийский храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма. Является действующим членом японской националистической организации "Ниппон кайги". Дипломированный специалист в области кибернетической безопасности. Такаити находится под санкциями РФ, примененными в качестве ответа на политику Токио.

В рамках предвыборной кампании Такаити не раз отмечала важность развития японского-американского альянса, а также повышения обороноспособности страны. Она придерживается мнения, что обстановка с безопасностью в регионе вокруг Японии "является самой тяжелой со времен окончания Второй мировой войны".

Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Санаэ Такаити избрана первой женщиной-премьером в истории Японии
12:45
Пашинян объявил о сокращении срочной службы в Армении
12:30
Ynet: Вэнс прилетел в Израиль
12:15
Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:40
В Москве после нападения скончался оператор и режиссер Сергей Политик
11:18
Рябков заявил, что страны ЕС и НАТО работают на срыв всего
10:59
Саркози поместили в тюрьму Санте в Париже
10:39
Нарышкин отметил, что Запад использует террористов для дестабилизации в мире
10:21
Число случаев отравления в Улан-Удэ увеличилось до 121
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения