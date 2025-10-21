Золото против доллар: вечные ценности побеждают

Владимир Блинков, международный обозреватель

Китай и Россия являются наглядным примером того, как санкционное давление Запада стимулирует страны к накоплению золота и дедоллоризации. Так, как отметило итальянское издание Money, в условиях санкционного давления и попыток ограничить доходы от продажи энергоносителей, именно золотой запас стал для России надежным убежищем. Издание отмечает, что «предусмотрительная ставка Кремля на накопление золота еще до введения санкций полностью оправдала себя. А благодаря взрывному росту цен на него, российские золотые запасы существенно увеличились в стоимости, что положительно сказалось на общих золотовалютных резервах страны». По его данным доля золота в международных резервах России выросла с 21% в 2021 г. до 35,4% к 2025 г., а их объем достиг 2336 тонн. С учетом роста стоимости золота (сейчас цена превышает 4200 долл. за тройскую унцию) стоимость золотых запасов России оценивается примерно в 320 млрд долл., в 1,5 превышая стоимость замороженных Западом активов.

Особое внимание Money уделяет защищенности российского золотого запаса от возможной конфискации. Заморозив иностранные активы России в 2022 г., западные страны не могут получить доступ к золотым резервам, которые хранятся в хранилищах Центрального банка на территории России. Кроме того, золото представляет собой трудно отслеживаемый платежный инструмент. В отличие от валютных операций, транзакции с золотом не проходят через контролируемые западом системы, такие как SWIFT, и не могут быть заблокированы решениями западных правительств.

Это показывает, насколько правильную ставку сделала Россия, когда начала активно скупать золото в свои резервы вместо ранее очень популярных гособлигаций США. Сейчас этот металл в резервах позволяет российскому правительству намного увереннее выдерживать противостояние в экономической войне с Западом и долларом.

Стратегию России перенял Китай. За последние годы он вдвое сократил свои вложения в госдолг США - с 1,4 трлн долл. до 750 млрд долл. и целенаправленно работает над увеличением запасов золота. В ноябре 2024 г. Народный банк Китая (НБК) начал новый цикл закупок золота, в ходе которого золотые резервы Китая к сентябрю 2025 г. выросли еще на 34,2 тонны и достигли 2302 тонны, а в стоимостном выражении 253,8 млрд долл.

Кроме покупок золота в резервы КНР предпринимает активные шаги по укреплению своих позиций и в качестве хранителя золотых запасов иностранных государств. Центральным инструментом этой стратегии выступает Шанхайская биржа золота (ШБЗ). Особое внимание НБК уделяет созданию надежной системы хранения золотых резервов. Для этого используются специализированные депозитарии, находящиеся под управлением Международного совета ШБЗ, созданного в 2014 г. с целью облегчения участия иностранных инвесторов в китайском золотом рынке и обеспечения прозрачности операций. Эти действия дополняются мерами по созданию комплексной нормативно-правовой базы для участников рынка и предложениями иностранным государствам разработки стратегий инвестирования в золото.

Отмечу, что до сих пор хранение золота было прерогативой исключительно западных стран. Но Шанхай, судя по всему, нацелился на то, чтобы составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху. Для этого Китай активно работает с африканскими и азиатскими странами. Он выдает им значительные кредиты для их проектов, в том числе и в рамках «Пояса и пути». И одним из аргументов в пользу выдачи таких займов может стать пункт о хранении этими странами своих золотых резервов в Шанхае. Например, африканская Гана - один из крупнейших золотодобытчиков в мире - является активным заемщиком Китая.

Особенностью стратегии НРБ в реализации этой задачи является то, что, вместо того, чтобы сосредоточиться на передислокации существующих резервов из других мест хранения, она направлена на хранение новых закупок золота, которые будут учитываться в официальных резервах иностранного государства. Такой подход минимизирует потенциальное сопротивление со стороны стран, не решающихся вывозить имеющиеся запасы из существующих центров хранения. С целью создания привлекательных условий для их привлечения НБК недавно ослабил ограничения на импорт золота и упростил для китайских учреждений приобретение золота из международных источников. Эти шаги, по расчетам Пекина, должны расширить присутствие Китая на международных рынках золота и увеличить объемы таких транзакций в юанях.

Отмечу, что выбор Китаем момента для реализации инициативы по хранению золота совпадает с рядом глобальных экономических и геополитических факторов, которые делают ее стратегически важной именно в текущих условиях. Внушительные запасы золота повысят доверие к нему и сделают Китай в условиях геополитической и торговой напряженности «островком стабильности». А размещение иностранных золотых резервов позволит повысить роль Китая в мировой валютной системе и будет способствовать превращению юаня в новую полноценную резервную валюту.

Отмечу, что в результате принятых мер Китай уже достиг определенных успехов. Так, согласно последним отчетам Bloomberg, новости о планах Китая по хранению золота способствовали достижению нового рекордного максимума ценой на золото в октябре 2025 г. (4380 долл.), что свидетельствует о чувствительности рынка к развитию событий в этой области. ШБЗ стала крупнейшей в мире биржей физического золота по объему торгов. В 2024 г. она обработала около 54 тыс. тонн золота - 75% от мирового объема торговли им. А в нынешнем году она открыла свое первое оффшорное хранилище и заключила контракты на хранение золота в Гонконге.

Как сообщают участники рынка, государства Юго-Восточной Азии проявляют заинтересованность в предложенном формате сотрудничества. Так что китайские хранилища могут стать привлекательной альтернативой для стран, обеспокоенных западными финансовыми санкциями, особенно тех, кто стремится снизить свою уязвимость к долларовым финансовым системам. А таких стран достаточно много. Как отметил Институт международной экономики Петерсона с 2000 г. 32 страны столкнулись с различными формами западных финансовых санкций. Поэтому эти страны могут рассматривать хранение золота в Китае как надежную стратегическую альтернативу традиционным местам хранения.

При развитии этих тенденций они позволят в перспективе снизить зависимость Китая от доллара и западных финансовых центров. А предлагая услуги по хранению золота, Китай предоставляет странам-партнерам инструмент снижения и их зависимости от западной финансовой инфраструктуры. А в итоге, развиваемая Китаем резервная система может снизить системные риски, связанные с концентрацией ЗРВ развивающихся стран в долларовых активах и привести к более стабильной мировой финансовой ситуации на финансовых рынках в долгосрочной перспективе.