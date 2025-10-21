Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Жители России на следующей неделе будут работать шесть дней в преддверии праздников. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

"Последняя неделя текущего месяца станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)", - сказала она в беседе с ТАСС.

Вместе с тем депутат обратила внимание, что следом россиян ждут три нерабочих дня: 2, 3 и 4 ноября. По ее словам, "такой график позволяет наиболее оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни".

В России 4 ноября отмечается День народного единства. Это последние в этом году праздники с дополнительным выходным, следующие будут уже новогодними. Ранее стало известно, что это будут самые длинные новогодние праздники за многие годы, они продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

В целом до Нового года осталось 50 рабочих дней.