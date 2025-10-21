Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 137 беспилотников ВСУ
21 октября 2025 / 13:30
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки управляемую авиабомбу и 137 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91 466 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 602 танка и других боевых бронемашин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 683 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 481 единица специальной военной автомобильной техники.