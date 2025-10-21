Сийярто: Венгрия не планирует блокировать новый пакет санкций против России

Венгрия не будет мешать принятию 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает портал Euractiv.

"Мы не планируем блокировать пакет санкций", - сказал он.

Сийярто отметил, что Будапешт смог добиться исключения из очередного пакета санкций против РФ "всех мер, которые шли бы вразрез с национальными интересами" Венгрии.

На вопрос о венгерском "вкладе в обсуждение" новых рестрикций в отношении Москвы министр ответил, что "не участвует в сумасшествии", назвав провальной антироссийскую политику санкций Брюсселя.

Еврокомиссия намеревалась принять 19-й пакет санкций в сентябре, но не смогла этого сделать из-за противоречий между странами сообщества. По мнению европейских источников, вероятность согласования санкций остается низкой, скорее всего, эта тема будет отложена до саммита ЕС 23-24 октября.