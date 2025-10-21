CBS: Байден завершил курс лечения рака предстательной железы

Экс-президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака предстательной железы. Об этом информировал телеканал CBS News, ссылаясь на представителя политика Келли Скалли.

По ее данным, бывший американский лидер проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. Традиционно, пациенты, завершившие курс лечения звонят в настенный колокольчик, чтобы придать сил тем, кто еще борется с болезнью. "Сегодня он позвонил в этот колокольчик", - отметила Скалли.

В мае офис Байдена объявил, что у бывшего главы государства выявлена агрессивная форма рака простаты. В марте 2023-го и сентябре текущего года он перенес операции по удалению злокачественных образований на коже.

В минувшее воскресенье газета New York Post сообщила, что 82-летний Байден впервые появился на публике после начала лечения.