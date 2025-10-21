Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
Дуров: ограбление Лувра - еще один признак упадка Франции
21 октября 2025 / 14:15
Дуров: ограбление Лувра - еще один признак упадка Франции
© Дмитрий Орлов/ ТАСС

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров считает ограбление Лувра в Париже очередным свидетельством упадка Франции. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Х.

"Меня вовсе не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать граждан мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным", - указал он.

В настоящее время во Франции ведется расследование в отношении Дурова. Он был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа прошлого года и должен возвращаться в страну каждые 14 дней.

В воскресенье утром министр культуры Франции Рашида Дати информировала об ограблении Лувра. Предварительно, из главного парижского музея похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. По словам министра, на кражу бесценных предметов преступникам понадобилось четыре минуты.

Как заявил глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники проникли в здание музея со стороны набережной Сены, где велись строительные работы, использовав при этом автовышку.

