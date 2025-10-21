Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 октября 2025 / 16:02
КОТИРОВКИ
USD
21/10
81.3582
EUR
21/10
94.3845
Новости часа
Суд назначил мэру Гюмри Гукасяну двухмесячный арест Дуров: ограбление Лувра - еще один признак упадка Франции
Москва
21 октября 2025 / 16:02
Котировки
USD
21/10
81.3582
0.0000
EUR
21/10
94.3845
0.0000
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
20 октября 2025 / 19:32
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Происшествия / Политика и религия
Политика
Суд назначил мэру Гюмри Гукасяну двухмесячный арест
21 октября 2025 / 14:29
Суд назначил мэру Гюмри Гукасяну двухмесячный арест
© Александр Патрин/ ТАСС

Антикоррупционный суд Армении избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста мэру Гюмри Вардану Гукасяну. Об этом сообщил его адвокат после оглашения решения.

"Суд избрал арест на два месяца в качестве меры пресечения", - сказал он при общении с журналистами.

По утверждению адвоката, Гукасян в течение суток подвергался жестокому обращению со стороны правоохранителей: ему не давали есть и не позволяли переодеться.

"Мы намерены подать апелляционную жалобу", - отметил он.

В понедельник утром сотни сотрудников правоохранительных органов прибыли к зданию мэрии Гюмри, чтобы задержать Гукасяна, которого обвиняют в требовании взятки. В течение нескольких часов местные жители и сотрудники мэрии пытались воспрепятствовать полиции, в итоге ей удалось разогнать толпу и вывести мэра из здания. Кроме того, были задержаны около двух десятков горожан.

Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание не раз подвергалось критике со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 

Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
14:29
Суд назначил мэру Гюмри Гукасяну двухмесячный арест
14:15
Дуров: ограбление Лувра - еще один признак упадка Франции
13:59
CBS: Байден завершил курс лечения рака предстательной железы
13:45
Сийярто: Венгрия не планирует блокировать новый пакет санкций против России
13:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 137 беспилотников ВСУ
13:14
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
12:59
Санаэ Такаити избрана первой женщиной-премьером в истории Японии
12:45
Пашинян объявил о сокращении срочной службы в Армении
12:30
Ynet: Вэнс прилетел в Израиль
12:15
Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения