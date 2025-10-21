Суд назначил мэру Гюмри Гукасяну двухмесячный арест

Антикоррупционный суд Армении избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста мэру Гюмри Вардану Гукасяну. Об этом сообщил его адвокат после оглашения решения.

"Суд избрал арест на два месяца в качестве меры пресечения", - сказал он при общении с журналистами.

По утверждению адвоката, Гукасян в течение суток подвергался жестокому обращению со стороны правоохранителей: ему не давали есть и не позволяли переодеться.

"Мы намерены подать апелляционную жалобу", - отметил он.

В понедельник утром сотни сотрудников правоохранительных органов прибыли к зданию мэрии Гюмри, чтобы задержать Гукасяна, которого обвиняют в требовании взятки. В течение нескольких часов местные жители и сотрудники мэрии пытались воспрепятствовать полиции, в итоге ей удалось разогнать толпу и вывести мэра из здания. Кроме того, были задержаны около двух десятков горожан.

Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание не раз подвергалось критике со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.