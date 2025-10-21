Песков назвал фантастикой прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом

Распространяемая в СМИ информация о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним бортом является "фантастической версией". Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на соответствующие сообщения.

"Как к фантастической версии и отношусь", - сказал он, говоря о своей оценке подобной версии маршрута Путина в венгерскую столицу.

В минувший четверг Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о подготовке встречи лидеров в Будапеште.

При этом логистика полета остается под вопросом, так как Венгрия находится в глубине Европейского континента, а страны Евросоюза ввели санкции в отношении российского руководства, что может воспрепятствовать полету через их воздушное пространство.

Вместе с тем в Брюсселе отмечают, что централизовано запрет на перелеты руководства РФ не применяли. О готовности пропустить борт президента РФ уже заявила Болгария.