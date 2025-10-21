Цена серебра на Comex снижается более чем на 4%

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижается более чем на 4%.

По состоянию на 10:44 мск, стоимость серебра составляла $49,55 за тройскую унцию (-3,57%). На 11:05 мск, цена на драгметалл ускорила снижение и находилась на отметке в $49,025 за тройскую унцию (-4,59%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex торговалась на уровне $4 285 (-1,71%), свидетельствуют данные площадки.