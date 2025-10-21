Рябков не исключает нового телефонного разговора Лаврова и Рубио

Еще один телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возможен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Возможно все", - ответил он на соответствующий вопрос.

Предыдущий телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 20 октября. Стороны провели обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе телефонных переговоров 16 октября президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В минувший четверг Трамп после общения с Путиным заявил, что они договорились встретиться вскоре в столице Венгрии. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров.