Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 октября 2025 / 17:34
КОТИРОВКИ
USD
21/10
81.3582
EUR
21/10
94.3845
Новости часа
Markiza: в Словакии стрелявший в Фицо получил 21 год тюрьмы Президент РФ назначил посла в Сьерра-Леоне
Москва
21 октября 2025 / 17:34
Котировки
USD
21/10
81.3582
0.0000
EUR
21/10
94.3845
0.0000
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
20 октября 2025 / 19:32
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Рябков не исключает нового телефонного разговора Лаврова и Рубио
21 октября 2025 / 15:14
Рябков не исключает нового телефонного разговора Лаврова и Рубио
© The Federal Assembly of The Russian Federation via AP/ТАСС

Еще один телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возможен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Возможно все", - ответил он на соответствующий вопрос.

Предыдущий телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 20 октября. Стороны провели обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе телефонных переговоров 16 октября президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В минувший четверг Трамп после общения с Путиным заявил, что они договорились встретиться вскоре в столице Венгрии. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров.

Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Markiza: в Словакии стрелявший в Фицо получил 21 год тюрьмы
15:58
Президент РФ назначил посла в Сьерра-Леоне
15:44
Выброшенная из окна в Уфе девочка идет на поправку
15:33
Российские ВС атаковали обеспечивающую ВСУ энергоинфраструктуру
15:14
Рябков не исключает нового телефонного разговора Лаврова и Рубио
14:57
Цена серебра на Comex снижается более чем на 4%
14:42
Песков назвал фантастикой прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
14:29
Суд назначил мэру Гюмри Гукасяну двухмесячный арест
14:15
Дуров: ограбление Лувра - еще один признак упадка Франции
13:59
CBS: Байден завершил курс лечения рака предстательной железы
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения