Безопасность
Российские ВС атаковали обеспечивающую ВСУ энергоинфраструктуру
21 октября 2025 / 15:33
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ударили по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей действия ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия Вооруженных сил Украины", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что также были нанесены удары по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах.