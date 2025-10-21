Российские ВС атаковали обеспечивающую ВСУ энергоинфраструктуру

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ударили по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей действия ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия Вооруженных сил Украины", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что также были нанесены удары по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах.