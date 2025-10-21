Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
20 октября 2025 / 19:32
Общество
Выброшенная из окна в Уфе девочка идет на поправку
21 октября 2025 / 15:44
© Официальный Telegram-канал министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина/ТАСС
Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа дома в Уфе, пошла на поправку в столичной больнице. Об этом информировал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
"Хорошие новости из Москвы! Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку. Сейчас ее лечением занимаются специалисты Российской детской клинической больницы. Ребенку оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь", - указал он.
Пострадавший ребенок получает лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России. В Telegram-канале больницы ранее сообщили, что состояние пациентки оценивается как тяжелое, но стабильное.