Выброшенная из окна в Уфе девочка идет на поправку

Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа дома в Уфе, пошла на поправку в столичной больнице. Об этом информировал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"Хорошие новости из Москвы! Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку. Сейчас ее лечением занимаются специалисты Российской детской клинической больницы. Ребенку оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь", - указал он.

Пострадавший ребенок получает лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России. В Telegram-канале больницы ранее сообщили, что состояние пациентки оценивается как тяжелое, но стабильное.