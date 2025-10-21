Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Политика
Президент РФ назначил посла в Сьерра-Леоне
21 октября 2025 / 15:58
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Столярова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сьерра-Леоне. Соответствующий документ опубликован.
"Назначить Столярова Андрея Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне", - следует из текста указа.
Столяров родился в 1964 году, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Ранее занимал пост замглавы департамента Африки МИД РФ.
В декабре прошлого года правительство РФ утвердило распоряжение о возобновлении работы посольств в Нигере и Сьерра-Леоне, а также об учреждении диппредставительства в Южном Судане.