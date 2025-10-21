Президент РФ назначил посла в Сьерра-Леоне

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Столярова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сьерра-Леоне. Соответствующий документ опубликован.

"Назначить Столярова Андрея Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне", - следует из текста указа.

Столяров родился в 1964 году, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Ранее занимал пост замглавы департамента Африки МИД РФ.

В декабре прошлого года правительство РФ утвердило распоряжение о возобновлении работы посольств в Нигере и Сьерра-Леоне, а также об учреждении диппредставительства в Южном Судане.