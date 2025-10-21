Markiza: в Словакии стрелявший в Фицо получил 21 год тюрьмы

Специализированный уголовный суд в городе Банска-Бистрица вынес приговор в виде 21 года заключения в отношении 72-летнего писателя-пенсионера Юрая Цинтулы, совершившего 15 мая прошлого года покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом информировал телеканал Markiza.

Цинтула был осужден по статье о терроризме. Он совершил покушение на Фицо в городе Гандлова в западной части республики. Политик получил несколько огнестрельных ранений, перенес ряд хирургических операций и смог вернуться к исполнению служебных обязанностей только спустя два с половиной месяца.

Адвокат осужденного настаивал, что действия Цинтулы, который был задержан на месте, нельзя квалифицировать как теракт. Он требовал переквалифицировать состав преступления по статье словацкого УК о "нападении на общественного деятеля", за что предусмотрено наказание от 7 до 12 лет заключения.

Процесс над Цинтулой начался 8 июля. Фицо в заседаниях суда не участвовал.

Цинтула отмечал на суде, что 15 мая 2024 года находился в состоянии сильного психологического стресса. Свой поступок он объясняет выражением несогласия с политикой Фицо. Цинтула был недоволен тем, что глава правительства ослабил антикоррупционное законодательство, а также оправдывает проведение Россией СВО.

Фицо в октябре 2023 года в четвертый раз возглавил правительство Словакии. Премьер выступает против оказания Европой военной помощи Украине.