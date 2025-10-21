Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 октября 2025 / 13:03
20 октября 2025 / 19:52
20 октября 2025 / 19:32
Общество
Госдума вводит запрет на продажу табака и вейпов на остановках
21 октября 2025 / 16:32
Госдума вводит запрет на продажу табака и вейпов на остановках
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, предусматривающий запрет на продажу табака и вейпов на остановках. Соответствующую инициативу на рассмотрение палаты парламента в мае текущего года представила Законодательная дума Хабаровского края.

Согласно нынешним нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы законопроекта предлагают распространить такой запрет на продажу табака и вейпов в торговых точках на остановках.

Как ранее заявлял в беседе с ТАСС глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), реализация инициативы "будет способствовать по меньшей мере сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения".

