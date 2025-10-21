WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что желает мира, а не споров о земле

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому при общении в Белом доме 17 октября, что не стоит надеяться на поставки крылатых ракет Tomahawk Украине в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, Трамп подчеркнул, что "его главным приоритетом" является прекращение вооруженного конфликта на Украине, а не предотвращение возможных территориальных уступок. Вместе с тем он был резок с Зеленским в ходе их встречи и "временами выражал разочарование", указали источники издания.

В минувший четверг Трамп после разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что они договорились встретиться вскоре в Будапеште.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, обсуждались в том числе вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в венгерской столице.

Позднее сам Зеленский заявил, что на встрече представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса.