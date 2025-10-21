Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
20 октября 2025 / 19:32
Экономика
Мишустин отметил, что в режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений
21 октября 2025 / 16:59
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
В России продолжает действовать режим самозанятости, очень важно исключить злоупотребления в этом процессе. На это обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.
"Действие специального режима самозанятых продолжается, но здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений", - отметил он.
По словам премьера, необходимо избавляться от лазеек в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на соцстрахование.