Мишустин отметил, что в режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений

В России продолжает действовать режим самозанятости, очень важно исключить злоупотребления в этом процессе. На это обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.

"Действие специального режима самозанятых продолжается, но здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений", - отметил он.

По словам премьера, необходимо избавляться от лазеек в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на соцстрахование.