ВЦИОМ: 69% российских граждан готовы к ограничениям ради защиты страны

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, около 80% россиян декларируют доверие российской армии, столько же гордятся сильной армией и военной мощью страны. Еще 69% сограждан готовы экономить, чувствуя ответственность за страну, передает ТАСС.

Как отмечается, "в условиях усиливающейся международной напряженности и новых вызовов особенно ценно высокое общественное доверие к армии и гордость военной мощью страны (по 80%)".

По данным опроса, семь из десяти респондентов заявили, что чувствуют ответственность за свою страну и "выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты (69%)", в том числе 45% выразили абсолютное согласие с таким утверждением.

В целом армия остается "важнейшим институтом, на который возлагается ответственная миссия - отстаивание суверенитета и территориальной целостности России", следует из материалов исследования.

Всероссийский телефонный опрос проведен в октябре текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет.