Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия

Политика
Политика
Адвокат Саркози рассчитывает, что экс-президент будет освобожден до Рождества
21 октября 2025 / 17:30
Адвокат Саркози рассчитывает, что экс-президент будет освобожден до Рождества
© EPA/ EDDY LEMAISTRE/ТАСС

Адвокат Жан-Мишель Дарруа, представляющий интересы экс-президента Франции Николя Саркози, выразил надежду, что его подзащитный будет освобожден до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, передает телеканал BFMTV.

По его словам, ходатайство об освобождении было подано сразу после помещения Саркози в тюрьму, чтобы "освободить его как можно скорее". "Это печальный день для него, для наших институтов и для Франции. Его заключение - это позор", - указал Дарруа.

Как заявил еще один адвокат Кристоф Ингрен, Саркози проведет в тюрьме "минимум три недели, а то и месяц".

Ранее во вторник Саркози, занимавший президентский пост с 2007 по 2012 год, был помещен в парижскую тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. 

