Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 460 военных
21 октября 2025 / 17:42
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 460 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили до 195 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - более 220. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" было уничтожено свыше 215 и 480 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли до 310 солдат в зоне группировки "Восток" и более 40 - в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.

18:16
Цена золота впервые с 13 октября опустилась ниже $4 100
17:58
Талисманом ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии стал зловонный цветок
17:42
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 460 военных
17:30
Адвокат Саркози рассчитывает, что экс-президент будет освобожден до Рождества
17:15
ВЦИОМ: 69% российских граждан готовы к ограничениям ради защиты страны
16:59
Мишустин отметил, что в режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений
16:44
WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что желает мира, а не споров о земле
16:32
Госдума вводит запрет на продажу табака и вейпов на остановках
16:15
Markiza: в Словакии стрелявший в Фицо получил 21 год тюрьмы
15:58
Президент РФ назначил посла в Сьерра-Леоне
