21 октября 2025 / 20:36
21 октября 2025 / 20:17
21 октября 2025 / 13:03
Спорт
Талисманом ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии стал зловонный цветок
21 октября 2025 / 17:58
Талисманом ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии стал зловонный цветок
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Талисманом чемпионата мира по спортивной гимнастике, который 19 октября начался в Джакарте, стала Раффлезия Арнольда, один из самых крупных цветков в мире. Об этом со ссылкой на оргкомитет турнира сообщает ТАСС.

Талисман мирового первенства получил имя Ноди. Как заявляют организаторы состязаний, он символизирует уникальное природное наследие Индонезии. "Его величественная форма символизирует гармонию между силой и красотой - те же ценности, что воплощены в спортивной гимнастике, которая сочетает в себе мощь, гибкость и эстетичность движений", - сказано в сообщении.

Раффлезия, имеющая кроваво-красную окраску, может достигать массы в 10 кг, цветок может вырасти диаметром до 1 метра. Раффлезия Арнольда - это вид растений-паразитов из рода Раффлезия, семейства Раффлезиевые. Свое второе название, мертвый лотос или трупная лилия, Раффлезия Арнольда получила за свое зловоние. У раффлезии нет ни зеленых листьев, ни стебля, ни корней.

Созревание огромного бутона может продолжаться до полутора лет, а цветет раффлезия всего лишь несколько дней. Особый запах, напоминающий гнилое мясо, привлекает разносчиков пыльцы, с помощью которых происходит оплодотворение.

