Цена золота впервые с 13 октября опустилась ниже $4 100

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижалась на более чем 6% и опускалась ниже $4 100 за тройскую унцию впервые с 13 октября текущего года.

По состоянию на 17:45 мск, стоимость золота опустилась на 6,11% и торговалась на уровне $4 093 за тройскую унцию. К 17:50 мск цена на драгметалл замедлила снижение и находилась на отметке в $4 126,3 за унцию (-5,35%), свидетельствуют данные торговой площадки.