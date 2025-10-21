Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Цена золота впервые с 13 октября опустилась ниже $4 100
21 октября 2025 / 18:16
Цена золота впервые с 13 октября опустилась ниже $4 100
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижалась на более чем 6% и опускалась ниже $4 100 за тройскую унцию впервые с 13 октября текущего года.

По состоянию на 17:45 мск, стоимость золота опустилась на 6,11% и торговалась на уровне $4 093 за тройскую унцию. К 17:50 мск цена на драгметалл замедлила снижение и находилась на отметке в $4 126,3 за унцию (-5,35%), свидетельствуют данные торговой площадки.

Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
