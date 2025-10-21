Служба кибербезопасности Сбера отмечает новую волну мошеннической схемы - гражданам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Об этом информировали в пресс-службе кредитной организации.

"Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель - выманить код из СМС, чтобы после этого запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации Сбера, в первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать данные или ознакомиться с повесткой в электронном Реестре воинского учета.

Согласно второй легенде, мошенники сообщают родственникам погибших на СВО о посмертном награждении военнослужащего. Под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из СМС.

В Сбере также сообщили, что после получения кода мошенники запугивают жертву, в том числе уголовной ответственностью за противоправную деятельность и финансирование ВСУ. Затем злоумышленники убеждают перевести средства на якобы "безопасный" счет, чтобы избежать преследования.