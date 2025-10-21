Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 октября 2025 / 20:17
Общество
Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" Иван Безбородов
21 октября 2025 / 18:45
Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" Иван Безбородов
© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

Актер театра и кино Иван Безбородов, исполнивший роль в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался в возрасте 39 лет. Соответствующее сообщение размещено на портале "Кино-театр.ру".

Уточняется, что актер ушел из жизни в сентябре. Причина смерти не называется.

Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), курс профессора Г. А. Барышевой. С 2007 года был актером Малого драматического театра - Театра Европы.

На счету у Безбородова 18 работ в 18 проектах, в том числе такие картины, как "Улицы разбитых фонарей - 16", "Тайны следствия - 15", "Морские дьяволы - 3", "Дорожный патруль - 2" и другие.

