21 октября 2025 / 20:37
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
21 октября 2025 / 20:17
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Политика
Политика
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
21 октября 2025 / 20:17

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с удивлением воспринял информацию американских СМИ о том, что саммит России и США якобы может быть отложен.

"Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает [американский телеканал] CNN, встреча [президента РФ Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа может быть отложена, так как после вчерашнего нашего разговора с [госсекретарем США] Марко Рубио "американские чиновники пришли к выводу, что позиция России почти не изменилась за время, которое прошло с тех пор, и остается в пределах ее первоначальных максималистских требований", - сказал Лавров на пресс-конференции.

По словам Лаврова, "нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна, CNN тоже этим славятся". "Они вообще склонны не к серьезной аналитической работе, а к таким простеньким лозунгам, которые вбрасываются и вдалбливаются в получателя информации", - отметил глава МИД РФ.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным заявил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает, что «сейчас многие СМИ пытаются отследить какую-то активность касательно саммита президентов России и США. Поэтому интерпретируют проблему встречи глав дипломатических ведомств двух стран, которая точно не планировалась, как перенос.  Это обычная манипуляция западных СМИ, ничего нового».  

В то же время, по словам эксперта, «подводных камней в вопросе подготовки встречи двух президентов полно. Их как раз и собираются убрать Лавров и Рубио. Всегда такая встреча президентов готовится при помощи команд, которые согласовывают повестку и проекты решений. Поэтому любой даже телефонный контакт требует определенной подготовки. Со всей серьезностью к этому относятся и американская, и российская стороны. Но таких созвонов происходит много на разных уровнях в процессе подготовки к встрече. А Лавров и Рубио наверно встретятся, хотя  в принципе видеоконтактов вполне достаточно было бы. Но разговор о том, что что-то там перенесено – это не самое главное. Условно говоря, может быть, возникли некие разногласия, и стороны решили поработать и созвониться через пару дней. Это говорит только о том, что идет подготовка к встрече Трампа и Путина».

