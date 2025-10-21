Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 октября 2025 / 20:58
КОТИРОВКИ
USD
21/10
81.3582
EUR
21/10
94.3845
Новости часа
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита Доля расчетов с Россией в рублях и валютах дружественных стран достигла 85,7%
Москва
21 октября 2025 / 20:58
Котировки
USD
21/10
81.3582
0.0000
EUR
21/10
94.3845
0.0000
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
21 октября 2025 / 20:17
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Политика и религия
Политика
Зюганов: Украина была цветущей страной, пока не пошла неверным путем
21 октября 2025 / 18:59
Зюганов: Украина была цветущей страной, пока не пошла неверным путем
© Сергей Карпухин/ТАСС

Украина оставалась цветущей страной, пока не отвернулась от своей истории, культуры и языка. На это обратил внимание лидер КПРФ Геннадий Зюганов в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Украина была цветущей страной. Цветущей! Я ее всю обошел и проехал. Вот как только ты выбираешь неверный путь, и отказываешься от своей культуры, истории, языка, традиции, дружбы, так вас ждет глубокое и серьезное поражение", - указал политик.

По его словам, Украине надо жить в мире со своими соседями. "Соседей себе не выбирают и ими надо дорожить", - убежден Зюганов.

Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
19:30
Доля расчетов с Россией в рублях и валютах дружественных стран достигла 85,7%
19:16
Вэнс: США должны проявить гибкость в отношении разоружения ХАМАС
18:59
Зюганов: Украина была цветущей страной, пока не пошла неверным путем
18:45
Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" Иван Безбородов
18:30
Сбер раскрыл схему мошенников "звонок из военкомата"
18:16
Цена золота впервые с 13 октября опустилась ниже $4 100
17:58
Талисманом ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии стал зловонный цветок
17:42
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 460 военных
17:30
Адвокат Саркози рассчитывает, что экс-президент будет освобожден до Рождества
17:15
ВЦИОМ: 69% российских граждан готовы к ограничениям ради защиты страны
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения