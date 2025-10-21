Зюганов: Украина была цветущей страной, пока не пошла неверным путем

Украина оставалась цветущей страной, пока не отвернулась от своей истории, культуры и языка. На это обратил внимание лидер КПРФ Геннадий Зюганов в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Украина была цветущей страной. Цветущей! Я ее всю обошел и проехал. Вот как только ты выбираешь неверный путь, и отказываешься от своей культуры, истории, языка, традиции, дружбы, так вас ждет глубокое и серьезное поражение", - указал политик.

По его словам, Украине надо жить в мире со своими соседями. "Соседей себе не выбирают и ими надо дорожить", - убежден Зюганов.