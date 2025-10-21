Вэнс: США должны проявить гибкость в отношении разоружения ХАМАС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что Соединенные Штаты должны проявить гибкость в вопросе о разоружении радикального палестинского движения ХАМАС, назвав контрпродуктивным определение крайних сроков. Об этом он заявил на пресс-конференции в Израиле.

На вопрос о сроках разоружения ХАМАС, вице-президент ответил, что, как и президент США Дональд Трамп, "не намерен устанавливать временных рамок".

"На мой взгляд, для нас было бы нецелесообразно говорить, что это должно быть сделано в течение недели, поскольку по большей части эта работа очень тяжела. Этого раньше никогда не делалось, и, чтобы иметь шанс на успех, нам нужно проявить гибкость", - отметил он.