Экономика
Доля расчетов с Россией в рублях и валютах дружественных стран достигла 85,7%
21 октября 2025 / 19:30
Доля расчетов с Россией в рублях и валютах дружественных стран достигла 85,7%
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Совокупная доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России, согласно последним данным, составила 85,7%. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях форума "Сделано в России".

"Мы существенно нарастили расчеты в национальных валютах между Россией и дружественными странами. По последним данным Банка России, суммарная доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составила 85,7%", - сказал он при общении с журналистами.

Вместе с тем, по словам министра, в азиатском регионе общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за российский экспорт составила 87,4%, в африканских странах - 85,9%.

"В целом, доля рублевых расчетов за экспорт обновила рекордные значения июня в 55,6% и достигла 56,3%", - указал он.

