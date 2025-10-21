Президент РФ наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера Никиты Михалкова высшим орденом РФ - орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

"За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" Михалкова Никиту Сергеевича", - следует из текста указа.

Во вторник, 21 октября, Михалков отмечает 80-летний юбилей.

Никита Михалков - Герой Труда РФ, актер, режиссер, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "Бесогон ТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Известность ему принесла роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах "Сибириада", "Собака Баскервилей", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и других.

В числе режиссерских работ Михалкова - около 40 картин, принесших ему награды и признание в России и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Драма "Утомленные солнцем" в 1995 году получила премию "Оскар"