Bloomberg: Европа готовит план урегулирования конфликта на Украине
21 октября 2025 / 19:59
Bloomberg: Европа готовит план урегулирования конфликта на Украине
© AP Photo/ Omar Havana/ТАСС

Страны Европы совместно с Киевом готовят план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.

Сообщается, что за реализацией разработанного плана будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа. План предусматривает предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего членства в ЕС и постепенную отмену санкций в отношении России. Все эти пункты, согласно европейской инициативе, будут реализованы только после того, как Москва и Киев согласятся на прекращение огня.

Агентство обращает внимание, что детали плана находятся на стадии обсуждения и могут измениться. Согласно данным источников, предложение должно быть одобрено США, европейские чиновники могут вылететь в Вашингтон на этой неделе.

Вместе с тем участие европейских стран в планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не планируется. 

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии.

