TVM: премьер Мадагаскара заявил о курсе на строгую экономию бюджета

Назначенный премьер-министром Республики Мадагаскар на переходный период Херинцалама Радзаунаривелу заявил о мерах строгой экономии бюджета. Об этом со ссылкой на распоряжения главы правительства передает национальный телеканал TVM.

Как отмечается, все госслужащие призваны предпринимать усилия к восстановлению нормальной работы административного аппарата. Руководителям ведомств следует провести инвентаризацию государственного имущества, тщательно контролировать расходование бюджетных средств. Вплоть до завершения аудита отменяются все служебные командировки за границу, за исключением одобренных канцелярией премьера. Виновные в растрате понесут всю тяжесть наказания.

Новый глава правительства был назначен 20 октября президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной, который пришел на смену Андри Радзуэлине. Радзуэлина был 14 октября отстранен от власти Национальной ассамблеей Мадагаскара из-за его отсутствия после массовых антиправительственных выступлений.