Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 октября 2025 / 22:08
КОТИРОВКИ
USD
21/10
81.3582
EUR
21/10
94.3845
Новости часа
Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны RTL: администрация Лувра оценивает ущерб от ограбления музея в €88 млн
Москва
21 октября 2025 / 22:08
Котировки
USD
21/10
81.3582
0.0000
EUR
21/10
94.3845
0.0000
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
21 октября 2025 / 20:17
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Африка и мир / Политика и религия
Политика
TVM: премьер Мадагаскара заявил о курсе на строгую экономию бюджета
21 октября 2025 / 20:13
TVM: премьер Мадагаскара заявил о курсе на строгую экономию бюджета
© Power studio/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Назначенный премьер-министром Республики Мадагаскар на переходный период Херинцалама Радзаунаривелу заявил о мерах строгой экономии бюджета. Об этом со ссылкой на распоряжения главы правительства передает национальный телеканал TVM.

Как отмечается, все госслужащие призваны предпринимать усилия к восстановлению нормальной работы административного аппарата. Руководителям ведомств следует провести инвентаризацию государственного имущества, тщательно контролировать расходование бюджетных средств. Вплоть до завершения аудита отменяются все служебные командировки за границу, за исключением одобренных канцелярией премьера. Виновные в растрате понесут всю тяжесть наказания.

Новый глава правительства был назначен 20 октября президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной, который пришел на смену Андри Радзуэлине. Радзуэлина был 14 октября отстранен от власти Национальной ассамблеей Мадагаскара из-за его отсутствия после массовых антиправительственных выступлений. 

Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны
20:57
RTL: администрация Лувра оценивает ущерб от ограбления музея в €88 млн
20:44
Хинштейн сообщил, что военные КНДР участвуют в разминировании курского приграничья
20:30
Всемирный банк привел оценку послевоенного восстановления Сирии
20:13
TVM: премьер Мадагаскара заявил о курсе на строгую экономию бюджета
19:59
Bloomberg: Европа готовит план урегулирования конфликта на Украине
19:46
Президент РФ наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
19:30
Доля расчетов с Россией в рублях и валютах дружественных стран достигла 85,7%
19:16
Вэнс: США должны проявить гибкость в отношении разоружения ХАМАС
18:59
Зюганов: Украина была цветущей страной, пока не пошла неверным путем
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения